Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso: Roma, dal 6 all’8 giugno la plenaria presieduta dal card. Ayuso Guixot

In un comunicato diffuso oggi, il Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso informa che dal 6 all’8 giugno è convocata a Roma la Sessione plenaria del Dicastero, presieduta dal cardinale presidente Miguel Ángel Ayuso Guixot sul tema “Dialogo interreligioso e convivialità”. Il tema sarà affrontato da un punto di vista generale grazie ad alcune relazioni relative alle diverse aree geografiche e attraverso momenti di riflessione e di scambio tra i partecipanti. Alla Sessione plenaria sono stati invitati i membri ed i consultori del Pontificio Consiglio e il Rev.do Dr. Abraham Silo Wilar quale rappresentante del World Council of Churches.

Il Rev.mo Mons. Indunil J. Kodithuwakku K., segretario del Dicastero, si legge ancora nel comunicato, “esporrà ai partecipanti le attività del Consiglio negli ultimi anni”. L’Assemblea plenaria, sottolinea il Dicastero, “rappresenta sempre una felice ed opportuna occasione per riflettere sull’attuale situazione del dialogo interreligioso in varie parti del mondo e per approfondire quale debba essere il ruolo della comunità cristiana per la promozione della convivialità e della fraternità tra appartenenti alle diverse tradizioni religiose perché esse possano contribuire al bene di tutta l’umanità”.

All’inizio dei lavori, i partecipanti alla Plenaria saranno ricevuti in udienza dal Santo Padre.