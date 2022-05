Rai Due: Sulla Via di Damasco, nella puntata di domani “Maria, una donna libera”

Dal 12 giugno Sulla Via di Damasco andrà in onda su Raitre, e così la puntata di domani sarà la penultima su Rai Due, dopo circa 28 anni di racconti e di storie di donne e uomini che si misurano con le bellezze e i drammi del vivere.

In attesa del nuovo inizio su Rai Tre, il programma condotto da Eva Crosetta – domani, domenica 29 maggio, alle 8.40, su Rai Due – parlerà di Maria, in compagnia del card. Angelo Comastri, per riflettere su una questione per nulla scontata, la libertà. Per scoprire Maria come l’icona più perfetta della libertà, una panoramica sul Santuario Santa Maria del Fonte di Caravaggio (Bg), un luogo dove si celebra la maternità della Madre di Dio. Da Nord si scenderà a Sud, a Messina, per ammirare un altro luogo di devozione mariana: la cattedrale della Madonna dell’Assunta, dove si festeggia la Madonna della lettera, patrona della città. Il prossimo 3 giugno, i messinesi rinnoveranno la loro fede e devozione a Maria con una grande processione nel centro della città. Subito dopo, il prezioso racconto del miracolo di Elisa Aloi: a 14 anni la davano per spacciata, poi diventerà l’esempio lampante del miracolo della Vergine (Elisa è morta nel 2020). In conclusione al programma di Vito Sidoti, le parole di Papa Francesco che consacrano il mondo al cuore di Maria, affinché cessi ogni guerra e ritorni la pace. “La Madonna – ha detto il card. Comastri – ha veramente preso in mano la sua libertà e l’ha usata per fare il bene, il bene maggiore, il Figlio”.