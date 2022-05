A Sua immagine: oggi il racconto delle violenze sulla moglie e del coraggio di Gustavo di cambiare. Domani puntata sulle comunicazioni sociali

Un uomo che ha usato violenza contro la propria compagna di vita rifiuta di raccontarsi e mostrarsi in televisione. Ma per Gustavo che ha avuto il coraggio di guardarsi dentro non è così. Sarà la sua storia protagonista della puntata di oggi di A Sua immagine, in onda dalle 16.05 su Rai Uno.

Gustavo nasce e vive a Foggia fino all’età di 21 anni. Suo padre è un uomo violento, e anche lui scopre di avere difficoltà a gestire le relazioni. Nei momenti critici si sente pervadere dalla rabbia che poi sfoga con atti violenti. Con il matrimonio la situazione peggiora. Il bersaglio diventa la moglie, madre dei suoi due figli, che decide di denunciarlo. Gustavo finisce in carcere (24 giorni) per maltrattamenti familiari. In cella è divorato dai sensi di colpa. Sente di aver bisogno di aiuto. La decisione di invertire la rotta avviene grazie all’incontro con la Comunità Papa Giovanni XXIII e con il suo educatore, Giorgio Pieri. Attraverso un percorso spirituale e psicologico di rivisitazione del proprio passato, Gustavo trova la forza di perdonare se stesso e di chiedere perdono a sua moglie e ai suoi figli: “Prendere coscienza dei miei errori mi ha reso consapevole e mi ha portato con il tempo a riconciliarmi con la famiglia. Ci siamo riusciti. Mia moglie mi ha perdonato. Abbiamo annunciato ai nostri figli che io e la mamma siamo tornati insieme”. In studio, con Lorena Bianchetti, a raccontare questa storia prima di dolore e poi di speranza e di amore, ci saranno Gustavo e la moglie Manuela. Un invito a ricordare, come amava ripetere don Oreste Benzi, che l’uomo non è il suo errore.

A Seguire “Le Ragioni della Speranza” con don Giordano Goccini, parroco di Novellara. In questa puntata don Giordano accompagnato da giovani pellegrini, raggiunge la meta finale del cammino della Via Matildica: la cattedrale di Lucca. Tema centrale del Vangelo di questa domenica: l’Ascensione, don Giordano ne parla di fronte al Volto Santo, la reliquia più importante della cattedrale lucchese, con una storia molto interessante, meta di pellegrinaggi fin dal Medioevo.

A Lucca, città di Giacomo Puccini, l’incontro con un artista molto originale: Giovanni Allevi, compositore, direttore d’orchestra, pianista che da bambino ascoltava la Turandot. Con la grazia e la passione che lo contraddistingue, Giovanni Allevi parla ai ragazzi dell’importanza del silenzio, della necessità di saper comprendere la società dei social, del suo ultimo lavoro “Estasi” e della capacità della musica di tendere a Dio e alla meraviglia.

La puntata di “A Sua Immagine” in onda domani, domenica 29, dalle 10.30, sarà dedicata alle comunicazioni sociali, in occasione della giornata mondiale. Il filo conduttore sarà il messaggio scritto da Papa Francesco, incentrato sul valore dell’ascolto. Nel corso della puntata sarà mostrato come la Chiesa ha rivolto attenzione alla comunicazione, con i personaggi che hanno segnato le tappe della storia, da San Francesco di Sales, patrono di giornalisti e scrittori, a padre Mariano, il primo celebre frate della TV italiana. Ma ovviamente, sarà l’oggi a segnare il racconto: Lorena Bianchetti avrà in studio la nota conduttrice Serena Bortone, Vincenzo Corrado, direttore delle comunicazioni sociali della Cei, e Stefania Battistini, giornalista del TG1 che sarà collegata dall’Ucraina. Come di consueto alle 10.55, dopo il notiziario di “A Sua Immagine” con Paolo Balduzzi, la linea passerà alla Messa, sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla Cattedrale Santa Maria del Popolo in Cittaducale (Rieti). Alle 12, come ogni domenica il Regina Caeli recitato da Papa Francesco, da Piazza San Pietro.