Fine vita: Ugci Reggio Emilia, un convegno sul “no” della Consulta al referendum sull’”omicidio del consenziente”

L’Unione Giuristi Cattolici di Reggio Emilia organizza, il 31 maggio alle 15, nella Sala del Museo Diocesano, un convegno di approfondimento sulla sentenza della Corte costituzionale n. 50/2022, che ha dichiarato l’inammissibilità del referendum sull’”omicidio del consenziente”, ed in merito agli effetti che la pronuncia potrebbe determinare sulla discussione parlamentare in corso. A guidare la riflessione saranno alcuni fra i maggiori protagonisti dell’attuale dibattito nazionale, sempre molto acceso, su tali tematiche.

Introdurrà i lavori il presidente emerito della Corte costituzionale Cesare Mirabelli, seguito poi dal Carmelo Leotta, ordinario di diritto penale e avvocato difensore di uno dei Comitati costituti in giudizio nel corso del processo davanti alla Consulta. Sarà presente l’autorevole voce dell’Ordine dei Medici, con il Pierantonio Muzzetto, presidente dell’Ordine di Parma e membro della Consulta Deontologica Nazionale, sentito in audizione dalle Commissioni parlamentari, durante i lavori sul ddl poi licenziato dalla Camera.

Chiuderà il vescovo di Reggio Emilia, l’arcivescovo mons. Giacomo Morandi, fra i principali estensori della Nota della Congregazione per la Dottrina della Fede “Samaritanus Bonus” del settembre 2020, con cui la Chiesa cattolica ha definito il suo insegnamento sulla materia.

L’evento è realizzato in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati, l’Associazione dei Medici Cattolici e l’Unione delle Camere Penali, di Reggio Emilia.