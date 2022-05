Dottrina sociale: Fond. Segni Nuovi, presentati ieri a Roma gli atti del Festival 2021

Si è tenuta ieri presso il Collegio Teutonico della Santa Sede la presentazione degli atti dell’XI edizione del Festival della Dottrina Sociale, l’evento organizzato da Fondazione Segni Nuovi che si è svolto al Palaexpo della Fiera di Verona dal 25 al 28 Novembre 2021, sul tema “Audaci nella Speranza, Creativi con Coraggio”. Dopo il saluto introduttivo del Presidente della Fondazione Segni nuovi, Alberto Stizzoli, sono intervenuti Elena Bonetti, Ministra per le pari opportunità e la famiglia, mons. Nunzio Galantino, Presidente di Apsa, mons. Mario Toso, vescovo di Faenza – Modigliana e Mariella Enoc, presidente dell’ospedale Bambino Gesù. In occasione dell’incontro è stato presentato il nuovo numero della rivista “La Società” in cui si racconta la nascita, lo sviluppo e i risultati del Festival della Dottrina Sociale, giunto ormai alla sua undicesima edizione. Il Festival, nato da un’intuizione di don Adriano Vincenzi, è diventato nel corso degli anni un’occasione per confrontarsi su temi di attualità, politica ed economia ed è ormai presente in numerose città. Sanità, educazione, sostenibilità, inclusione: sono stati alcuni dei temi protagonisti delle quattro giornate veronesi che hanno visto partecipare moltissimi giovani. Durante il Festival è stato assegnato anche il “Premio imprenditori per il Bene Comune”, coordinato da Adriano Tomba, che ha fatto emergere “un’Italia ricca di persone in grado di tradurre intelligenza, capacità e passione in imprese inclusive ed orientate al bene comune”.