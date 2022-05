Buddisti in Italia: 6 giugno incontro-dibattito a Roma su “Ecologia profonda e agricoltura rigenerativa” con l’attivista ed ecologista Vandana Shiva

Si terrà a Roma lunedì 6 giugno alle 10 un dibattito su “Ecologia profonda e agricoltura rigenerativa” organizzato dall’Unione buddhista italiana in partnership con Navdanya International, con l’attivista ed ecologista Dr Vandana Shiva. Con questo evento – si legge in una nota dell’Ubi – i buddhisti in Italia vogliono “offrire un contributo di pensiero e di azione concreta nell’ambito delle politiche per la transizione ecologica, la rigenerazione degli ecosistemi e il contrasto ai cambiamenti climatici”. “Sono molto felice della partnership di Navdanya International con Unione Buddhista Italiana”, afferma Dr Vandana Shiva, presidente Navdanya International. “Ci accomuna infatti una visione eco-centrica, per un’ecologia profonda, che abbandona il concetto di separazione degli esseri umani dalla Natura e l’illusione della superiorità dell’uomo sulla Natura, origine del collasso ecologico e delle ingiustizie sociali. Con l’Unione buddhista italiana vogliamo intraprendere un cammino che racconti storie di vita, di trasformazione ecologica, di giustizia sociale costruite da quelle comunità che stanno già dimostrando che un’alternativa non è solo necessaria, ma è possibile”. La conferenza vuole dare il via a una collaborazione tra più attori, fra cui Goodland, Sfruttazero, Un’Ape per Amica e durante l’incontro, a tutti i partecipanti verranno distribuiti i prodotti di alcuni biodistretti italiani che promuovono l’agroecologia e l’inclusione sociale, per avvicinare e far conoscere alle persone presenti i progetti, dando loro la possibilità di apprezzare il sapore di un lavoro dignitoso e di prodotti che aiutano la rigenerazione del suolo e la biodiversità. “Con questo progetto non solo vogliamo sostenere l’agricoltura biologica, ma riteniamo necessario promuovere il lavoro dignitoso e far sì che tutte le fasce di popolazione, anche le più povere, possano avere accesso a prodotti di qualità, sani, equi e giusti”, dichiara Filippo Scianna, presidente dell’Unione buddhista italiana. L’incontro si svolgerà presso Palazzo Valentini, Aula Consiliare “Giorgio Fregosi” (via IV Novembre 119/A, Roma).