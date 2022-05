Diocesi: Cerreto Sannita – Telese – Sant’Agata de’Goti, l’Ac vince contest nazionale con “APPost’!”, app che di tutela ambientale e lavoro

L’Azione cattolica della diocesi di Cerreto Sannita – Telese – Sant’Agata de’Goti è tra i vincitori del contest nazionale “Parrocchie ecologiche” indetto Movimento Lavoratori di Azione Cattolica (Mlac). Il progetto vincitore è “APPost’!”, un’app che tiene insieme la promozione delle iniziative di tutela ambientale con il mondo del lavoro. La proposta del contest lanciata dal Mlac, con la partecipazione di tutta l’associazione, ha raccolto la sfida delle “Comunità energetiche” promosse dalla Settimana sociale di Taranto, ovvero premiare parrocchie virtuose che, insieme al consumo responsabile e al risparmio energetico, attivino micro progettualità mirate, a servizio della sostenibilità e della qualità di vita, generando nel proprio territorio un impatto ambientale positivo. Il progetto diocesano, che ha coinvolto, come Uffici di Curia la Pastorale Sociale e del Lavoro, il Progetto Policoro e la Scuola d’Impegno Socio-Politico, riguardava il tema delle città e comunità sostenibili, inclusive, sicure e durature. Il progetto “APPost’!”, al quale hanno già aderito 11 parrocchie, 10 AC parrocchiali e 5 Comuni, intende creare e gestire un’applicazione web portable per Android, che consentirà, a coloro che aderiranno tramite iscrizione, di segnalare e/o conoscere attività inerenti la tutela dell’ambiente (organizzate dai partner di quest’idea-progetto) e di scegliere a quali partecipare, ottenendo così l’abilitazione ad uno sconto presso gli esercizi commerciali che aderiranno. Ruolo assolutamente decisivo per comporre questa filiera, lo avranno le parrocchie e i Comuni aderenti. Tre le tipologie di profili presenti sull’app: gli utenti che s’iscriveranno (destinatari e beneficiari); le associazioni (partner beneficiari); le aziende (partner beneficiari) che aderiranno tramite convenzione. Daranno appoggio a quest’iniziativa, aperta sempre al contributo di tutti, la cooperativa sociale di comunità iCare, il Progetto AC “EarthBeat”, la Comunità Slow Food “I Custodi del Monte Mutria”, Plastic Free Campania, Matese Escursioni, Pro Loco, Forum dei Giovani e Società Operaie.