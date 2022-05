Povertà educativa: Caritas Andria, al via campi estivi per ragazzi “(R)Estate insieme”

Accanto ai tradizionali servizi la Caritas diocesana di Andria, in collaborazione con l’Ufficio diocesano per l’Educazione, la scuola, l’università e servizio Irc, dall’estate 2020 realizza campi estivi per ragazzi. L’esperienza, al terzo anno consecutivo, è in linea con gli obiettivi prefissati dall’Agenda 2030 (sconfiggere la povertà – sconfiggere la fame – salute e benessere – istruzione di qualità – ridurre le disuguaglianze – rafforzare il partenariato), è cofinanziata dall’8xmille della Chiesa cattolica e sostenuta da donatori volontari. Il progetto (R)Estate insieme prevede attività di studio e di socializzazione, laboratori, giochi all’aperto, uscite. Uno spazio sicuro in cui i ragazzi possono sperimentare lo stare insieme. Sono previsti 4 turni di 10 giorni ciascuno dal 20 giugno al 12 agosto. Ad ogni turno possono partecipare 20 ragazzi accompagnati da tutor e animatori. La proposta è rivolta ai ragazzi dai 9 ai 13 anni (iscritti in questo anno scolastico dalla 4 elementare alla terza media). “In questo tempo, ancora segnato dalla crisi pandemica e con il disagio socioeconomico ancora marcato, è importante continuare a proporre attività e iniziative che contrastino il sorgere della povertà educativa e ci si metta accanto a chi è più fragile e ha meno opportunità”, afferma Caritas Andria. Una attenzione particolare sarà data anche all’inclusione, al tema della pace e della custodia del creato, insieme ad esperienze di manipolazione e creatività. Sarà possibile iscriversi dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 presso la sede della Caritas diocesana in Via E. De Nicola, 15 – Andria. Iscrizioni fino ad esaurimento dei posti. È richiesto un contributo di partecipazione secondo le fasce Isee.