Diocesi: Rossano-Cariati, il 1° giugno “La notte dei santuari”

Torna l’appuntamento con “La notte dei Santuari”, l’iniziativa nata nell’ambito del progetto “Ora viene il Bello”, ideato dall’Ufficio nazionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport della Cei. La sera di mercoledì 1° giugno, in contemporanea con tutte le Diocesi italiane, si apriranno le porte dei santuari mariani per un momento di preghiera, riflessione e incontro. Ogni Santuario potrà autonomamente offrire ai propri fedeli un programma stilato in base alle esigenze proprie della comunità, in comunione con le indicazioni fornite dalla Cei. Per la diocesi di Rossano Cariati sono 4 i Santuari Mariani dove sarà possibile partecipare all’iniziativa: Santuario Maria SS Achiropita a Rossano, S. Maria ad Nives a Shiavonea, S. Maria della Grazie a Spezzano e S. Maria del Carmine a Terravecchia. A Maria SS Achiropita a Rossano la veglia di preghiera sarà presieduta dall’arcivescovo mons. Maurizio Aloise.