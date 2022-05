Papa Francesco: ai Cursillos, “comunione e missione” le due direzioni “per crescere nella Chiesa”

Andare verso la comunione e la missione: sono le due “direzioni” indicate da Papa Francesco ai membri del Movimento dei Cursillos di Cristianità d’Italia ricevuti oggi in udienza in occasione della VII Ultreya nazionale. Richiamandosi all’antico saluto, “ultreya”, con il quale i pellegrini si esortavano a vicenda ad andare “più in là”, ad “andare oltre”, il Papa ha affermato che “andare verso la comunione è andare oltre sé stessi e oltre il proprio gruppo per fare comunità e crescere nella Chiesa, che è sempre corpo e mai membra slegate, separate. Perciò, mai isolarsi e mai rinchiudersi! Sempre conservare e accrescere i legami vitali con i luoghi di comunione nei quali siamo inseriti”. Dunque “chiamati a fare comunità con gli altri gruppi, a livello regionale, chiamati a fare comunità con l’intero movimento dei Cursillos e fare comunità con la Chiesa, chiamati perciò a identificarvi appieno con il sentire e l’agire della Chiesa. La grande sfida è quella di conservare uno spirito di carità e di unità che si fonda sul patrimonio spirituale accolto da tutti, vissuto e condiviso da tutti, compreso da tutti e affidato a tutti”. La seconda direzione fondamentale dell’“andare oltre”, e dunque di ogni ultreya, è la missione: “Voi avete un carisma particolare, che vi ha portato a riscoprire e a saper annunciare in modo semplice e diretto l’essenziale dell’esperienza cristiana, cioè l’amore di Dio per ogni uomo e donna. Vi incoraggio, perciò, a lasciarvi animare da questo carisma che lo Spirito Santo vi ha concesso, per sperimentare la dolce gioia di evangelizzare, in tutti gli ambiti della vita, privata e pubblica”.