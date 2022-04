Settimana Santa: diocesi Terni, le celebrazioni presiedute dal vescovo Soddu

“La Pasqua è la misericordia di Gesù che restituisce la vita ad ogni uomo per essere germi viventi di quella luce nuova, che da noi si riverbera in tutto il mondo a cominciare dalle persone che abbiamo vicino. Che la Pasqua sia il segno di una vita nuova per noi e per tutto il mondo”. Lo dice il vescovo di Terni, mons. Francesco Soddu, indicando le celebrazioni per la Settimana Santa.

Il presule presiederà la liturgia della Domenica delle Palme, domani, alle 10.15 sul sagrato della chiesa di Santa Croce per il rito della benedizione dei rami d’ulivo e la processione fino in cattedrale dove, alle 10.30, la liturgia proseguirà con la lettura della Passione di Gesù e la celebrazione eucaristica. Mercoledì 13 aprile, alle 17, nella cattedrale di Terni si terrà la solenne celebrazione della Messa Crismale, nella quale i presbiteri rinnovano le promesse sacerdotali e vengono benedetti gli oli sacri: il sacro crisma, l’olio dei catecumeni e l’olio degli infermi.

Alle celebrazioni del Triduo pasquale, nella cattedrale di Terni, si uniranno fedeli e sacerdoti della comunità pastorale Terni centro. Giovedì 14 aprile, alle 18, il vescovo Soddu presiederà la celebrazione della messa in “Coena Domini” in cui si ricorderà l’istituzione dell’Eucaristia da parte di Gesù nell’ultima cena. Alle 21, l’adorazione del Santissimo Sacramento. Venerdì 15 aprile, alle 18, il vescovo presiederà la celebrazione della Passione del Signore e l’atto di adorazione della Croce. Alle 20.30, la processione del Cristo morto lungo le vie del centro cittadino dalla chiesa di san Francesco alla cattedrale.

Sabato 16 aprile, alle 22.30, il vescovo presiederà la celebrazione della Veglia Pasquale nel corso della quale sarà benedetto il fuoco nuovo e l’acqua del fonte battesimale. All’interno della celebrazione saranno amministrati battesimo e cresima a sei adulti. Domenica 17 aprile, Pasqua di Resurrezione, il vescovo presiederà la celebrazione, alle 11, nella concattedrale di Narni e, alle 18, nella concattedrale di Amelia.