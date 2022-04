Diocesi: Sassari, visita dell’arcivescovo Saba all’università e Pasqua degli universitari

Martedì 12 aprile si concluderà la visita pastorale dell’arcivescovo di Sassari, mons. Gian Franco Saba, all’università. Per l’occasione verrà celebrata la Pasqua degli universitari. Il programma prevede, dalle 15.30 nell’Aula Magna centrale in Piazza Università, lo svolgimento di un incontro aperto a studenti, docenti e addetti ai lavori dell’ateneo. Si comincerà con la proiezione del video dal titolo “Welcome to our world”, a cura di Antonio Varcasia. A seguire Gavino Mariotti, rettore dell’Università di Sassari, saluterà i presenti prima di lasciare la parola a Marco Frau, rappresentante degli studenti in Consiglio di amministrazione. Gli interventi durante la serata saranno a cura di Silvia Serreli, delegata rettorale per le migrazioni e per le cooperazioni con i territori che presenterà la relazione dal titolo ‘’Progettarsi e costruire città inclusive” e di mons. Gian Franco Saba, arcivescovo di Sassari, che si concentrerà sul tema ‘’Le sfide culturali per il Nuovo Umanesimo dell’incontro: popoli culture e religioni in dialogo per il bene comune’’. A seguire, dalle 17, nella cattedrale di San Nicola, l’arcivescovo presiederà la celebrazione eucaristica per la Pasqua degli universitari.