Rai Due: Sulla Via di Damasco, nella puntata di oggi la testimonianza della Comunità Rondine. “Così accompagniamo alla pace”

A Sulla Via di Damasco, domani, domenica 10 aprile, su Rai Due, alle 8.40, la testimonianza della Comunità Rondine (fondata da Franco Vaccari, ospite del programma), una realtà dove Caino e Abele ritrovano la pace attraverso uno straordinario percorso formativo e di convivenza quotidiana. Ad accompagnare Eva Crosetta nel cuore di questa vita colma di speranza, sarà Jonny Dotti, pedagogista e imprenditore sociale, membro di una Comunità di famiglie (cristiane e non), in provincia di Bergamo, che condivide ambienti, difficoltà economiche, gioie e dolori, con uno stile di vita tutto improntato al Vangelo e all’essere comunità. Ma cosa accade di speciale a Rondine (Arezzo)? A spiegarlo saranno Meital, Christine, Sara, Angelina, Noam Pupko; vengono da Israele, Palestina, Russia, Bosnia, arrivati in Italia a Rondine per curare l’odio e scalare insieme la vetta della pace interiore ed esteriore. Storie, volti e sguardi che dicono come da questa stagione dell’egoismo, si uscirà con più comunità, la radice dove può rifiorire una nuova umanità senza guerra. “La pace è venire al mondo della pienezza di noi stessi – dice Dotti -. La pace, come insegna ogni mamma, costa dolore. Non ci deve spaventare la guerra, ma la banalità della guerra”.