Rondine: inaugurato il Centro internazionale di formazione della Cittadella della Pace. Card. Bassetti, “è una profezia”

Inaugurazione (Ph. CIF Rondine)

“San Benedetto (Camaldoli) San Francesco (La Verna) e il terzo elemento, la proposta di pace del professor La Pira. Queste sono le tre colonne su cui si basa Rondine è che io ho cercato di supportare perché ho visto che coincidevano anche con gli elementi fondamentali della mia formazione cristiana ed è su questi valori che abbiamo cercato di costruire la pace. E continueremo a farla qui, dove una volta c’era una ‘scuolina’ elementare di campagna e adesso c’è una scuola internazionale per tutto il mondo, per costruire la pace. Rondine è una profezia”. Lo ha affermato il card. Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, intervenuto all’inaugurazione del nuovo Centro di formazione internazionale della Cittadella della Pace di Rondine.

Un nuovo spazio formativo rivolto non solo ai giovani di Rondine ma aperto a tutti i soggetti della società civile: dagli individui, ai docenti fino alle aziende. “Un ambiente educativo assolutamente inedito, dove non ci sono porte chiuse, ci sono soglie aperte – afferma il presidente di Rondine, Franco Vaccari -. Ci ricordano che la relazione tra le persone si può sempre varcare come una soglia e bisogna stare attenti perché se si va oltre, senza il permesso altrui, siamo nella violenza. Il Metodo Rondine vuol disinnescare questo processo e insegnare a vivere il conflitto in modo positivo, non come sinonimo di guerra. Sta a noi essere alfabetizzati per trasformarlo; se non facciamo questo, rischiamo di non essere mai preparati, è allora che arriva la guerra e le persone si barricano nelle proprie conflittualità – continua Vaccari -. Il cinismo uccide la speranza e gli insegnanti, gli educatori hanno il compito di proteggere e incoraggiare i giovani e il loro passo possibile perché anche se piccolo è il modo per uscire dall’indifferenza. Questo è il dovere dell’educazione”.