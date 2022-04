Diocesi: Vicenza, le celebrazioni della Settimana Santa presiedute dal vescovo Pizziol

Domenica 10 aprile la Chiesa cattolica entra nella Settimana Santa, cuore di tutto l’anno liturgico. Il vescovo di Vicenza Beniamino Pizziol benedirà i rami di ulivo alle 10.30 di domenica nella chiesa di San Michele ai Servi da cui partirà poi la tradizionale processione per le vie del centro storico e giungerà per le 11 alla cattedrale dove sarà celebrata la messa con la proclamazione del racconto della Passione del Signore. Nel pomeriggio, alle 18, sempre in cattedrale il vescovo presiederà la preghiera dei Vespri con la catechesi e l’Adorazione eucaristica.

Il Triduo pasquale si aprirà giovedì 14 aprile alle 9.15 con la solenne Messa crismale concelebrata da tutti i preti della diocesi che in tale occasione rinnoveranno le proprie promesse sacerdotali e ricorderanno i più significativi anniversari di ordinazione (diretta Radio Oreb e sul canale YouTube della diocesi). Alle 20 sempre in cattedrale mons. Pizziol presiederà la messa in Coena Domini con il rito della lavanda dei piedi che sarà trasmessa in diretta da Telechiara e sul canale YouTube della diocesi. Dalle 21 alle 23 sarà possibile fermarsi in cattedrale per l’Adorazione eucaristica silenziosa.

Venerdì Santo 15 aprile, giorno di astinenza e digiuno, alle 15 il vescovo presiederà la solenne Via Crucis in cattedrale (diretta Radio Oreb, Telechiara e sul canale YouTube della diocesi). Alle 20 in cattedrale si compirà l’Azione liturgica della Passione del Signore con il bacio della croce. Le offerte raccolte in tale celebrazione saranno devolute alle comunità cristiane di Terra Santa (diretta su Telechiara e sul canale YouTube della diocesi).

Sabato Santo 16 aprile è giorno di silenzio e meditazione fino alla sera, quando le comunità cristiane celebreranno la solenne Veglia pasquale. Il vescovo presiederà alle 21 in cattedrale la suggestiva veglia con il rito della luce, l’ascolto prolungato della Parola di Dio che ripercorrerà i principali momenti della storia della salvezza, il battesimo di alcuni catecumeni giovani adulti e l’Eucaristia. Domenica di Pasqua, 17 aprile, mons. Pizziol presiederà la messa solenne in cattedrale alle 10.30 (diretta Radio Oreb, Telechiara e sul canale YouTube della diocesi) e la preghiera del Vespro alle 18 (diretta su Radio Oreb).

Il vescovo presiederà la messa nel carcere di Vicenza mercoledì 13 aprile alle 9.30.