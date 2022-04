Settimana Santa: diocesi Termoli, online una scheda dal titolo “Farò la Pasqua da Te”

In occasione dell’approssimarsi delle feste pasquali, la diocesi di Termoli-Larino propone un piccolo percorso da vivere nel corso della Settimana Santa. Si tratta di una proposta, semplice ed essenziale, che si rinnova anche quest’anno e intende aiutare a cogliere e a interiorizzare quello che la Pasqua, celebrata e accolta nella nostra vita, porta nello stile delle relazioni personali, familiari e di comunità. A partire dalla Domenica delle Palme ogni giorno, attraverso il sito e i canali social della diocesi, verrà diffusa una scheda dal titolo “Farò la Pasqua da Te”. “Un titolo che racconta proprio il desiderio di Gesù: Farò la Pasqua da te, la sua è la nostra Pasqua, in essa c’è la possibilità di entrare nel dono della vita nuova che scaturisce dalla comunione con Lui”, spiega la diocesi in una nota. Come evidenziato dal vescovo Gianfranco De Luca, è “un modo discreto di farsi prossimo ad ogni famiglia che vive nella prova e nella incertezza del tempo presente, e indicare un piccolo spiraglio di luce e una possibilità di crescita”. “Per le famiglie è un modo per sentirsi (e risentirsi) unite e solidali nel cammino della fede, in questo difficile momento della nostra storia comune.

Per tutti, dunque, è un segno della speranza che ci anima: ogni circostanza, anche la più dolorosa, è luogo dove Dio manifesta la sua Gloria e costruisce la nostra vita personale, familiare e di Chiesa; infatti tutto concorre al bene di coloro che sono amati dal Signore”.

Ogni scheda è strutturata in 5 sezioni: significato; momento di preghiera (introduzione, ascolto della Parola, riflessione silenziosa, salmo e preghiera conclusiva con benedizione); la proposta di un esercizio (può essere fatto prima, durante o dopo il momento di preghiera); un gesto (anche questo da collocare nel momento che si ritiene più opportuno); una contemplazione attraverso l’arte (una contemplazione attraverso l’arte: una poesia e una pittura. Affidata alla riflessione personale per una condivisione tra i membri della famiglia). Il momento adatto: ogni famiglia lo può individuare durante la giornata, giovedì, venerdì e sabato è sicuramente meglio collocarlo nella sera.