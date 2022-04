A Sua immagine: nella puntata di oggi la testimonianza di un ex boss. Domani focus sulla Domenica delle Palme

Nella puntata di A Sua immagine, in onda oggi su Rai Uno, dalle 16.05, Lorena Bianchetti incontra Luigi Bonaventura, collaboratore di giustizia. Figlio del capobastone Salvatore Bonaventura e nipote di Luigi Vrenna, uno dei capi della ‘ndrangheta crotonese, trascorre un’infanzia fatta di istigazione alla violenza. Un’esistenza in cui la criminalità è uno stile di vita, che si cerca di tramandare di generazione in generazione. Nel 2005, dopo la nascita della seconda figlia, sceglie di collaborare con la giustizia e fondò un’associazione per la cultura della legalità. Un pentimento che ha origine nella fede. “La mia forza principale, il mio faro, come ho sempre detto, è Gesù”.

Per “Le Ragioni della Speranza”, don Giordano Goccini, accompagnato da giovani pellegrini, prosegue il cammino sulla via Matildica, riflettendo sul tema centrale del Vangelo di questa domenica: la Passione di Gesù. Sul cammino la Pieve di Guastalla, legata a Matilde di Canossa, uno degli edifici più antichi della provincia reggiana. In questa puntata incontriamo don Daniele Simonazzi, parroco di Pratofontana, che condivide la sua vita con gli ultimi: “Non è la scelta dei poveri ma piuttosto del lasciare che la povera gente ci scelga. Per noi i poveri sono un nome, una storia, una condizione. Ci hanno scelto quelli che la società civile chiamava barboni, ci hanno scelto i primi stranieri, i primi dimessi quando i manicomi chiudevano, i malati di aids, i Sinti e i Rom e nel 95’ abbiamo cominciato il cammino con le ragazze sulla strada. La povera gente ci ha rivelato a che cosa noi eravamo chiamati”.

I segni, i simboli, il significato della Domenica delle Palme, durante la quale viene pronunciata la Passione di Gesù, saranno raccontati in studio dalle 9.40 da Lorena Bianchetti che ospiterà padre Giuseppe Buffon, storico della Chiesa, e la teologa Anna Pia Viola. Diverse le testimonianze provenienti da più luoghi del nostro Paese, dove forti e sentite sono le tradizioni pasquali, nonostante i continui fermi imposti dalla pandemia. Nel contesto geopolitico attuale, poi, l’ulivo, protagonista della Domenica delle Palme, segno di pace, assurge a ulteriore simbolo di speranza per la resurrezione della ragione che si oppone all’atrocità della guerra.