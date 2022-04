Diocesi: Cagliari, le celebrazioni della Settimana Santa presiedute dall’arcivescovo Baturi

L’arcidiocesi di Cagliari rende noto il calendario dei riti della Settimana Santa e del Triduo Pasquale presieduti dall’arcivescovo Giuseppe Baturi.

Domenica delle Palme, 10 aprile, alle ore 10 si terrà la commemorazione dell’ingresso del Signore a Gerusalemme, presso la chiesa di Santa Lucia in Castello, da qui si snoderà la processione verso la cattedrale dove, alle 10.30, sarà celebrata la santa messa. Giovedì santo 14 aprile, alle ore 10, presso la basilica di Nostra Signora di Bonaria, celebrazione della messa del Crisma. Alle ore 17 la messa messa nella Cena del Signore presso l’Istituto penale per i minorenni a Quartucciu.

Venerdì santo 15 aprile, ore 10, mons. Baturi presiederà la via Crucis presso la Casa circondariale di Uta. Alle 19 la celebrazione della Passione del Signore in cattedrale.

Sabato santo, 16 aprile, alle 21 la celebrazione della veglia pasquale in cattedrale.

Domenica di Pasqua, 17 aprile, alle 8.30 la celebrazione della Messa presso la Casa circondariale di Uta; alle 19, messa nella Risurrezione del Signore.

La celebrazione della messa crismale, della Passione del Signore e della veglia sarà trasmesse in diretta sull’emittente radiofonica diocesana Radio Kalaritana e in video sui canali social istituzionali (www.facebook.com/diocesicagliari – www.facebook.com/radiokalaritana.cagliari).