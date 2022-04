Settimana Santa: diocesi Assisi, le celebrazioni presiedute dal vescovo Sorrentino

“Ci auguriamo che sia una Pasqua di rinascita e di ripartenza. Torneremo a celebrare i riti della Settimana Santa, sempre con cautela, ma nel segno di una ritrovata normalità. Il nostro pensiero e la nostra preghiera saranno rivolti, quest’anno più che mai, a coloro che stanno vivendo situazioni di conflitto”. È questo l’auspicio e l’invito che il vescovo della diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno, mons. Domenico Sorrentino, rivolge a tutta la comunità in vista della Pasqua.

Gli appuntamenti della Settimana Santa ad Assisi si aprono con la Domenica delle Palme il 10 aprile: alle 9.30 ci sarà il ritrovo in piazza del Comune, davanti alla Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, per la benedizione delle palme e l’avvio della processione verso la cattedrale di San Rufino dove il vescovo presiederà la celebrazione eucaristica. Il 13 aprile, Mercoledì Santo, alle 16, nella cattedrale di San Rufino si terrà la messa crismale, con la benedizione degli oli santi, presieduta dal vescovo Sorrentino. Il 14 aprile, giovedì Santo, alle 17.30, mons. Sorrentino presiederà in cattedrale la messa “Nella Cena del Signore”; seguirà la reposizione del Santissimo Sacramento e il rito della Scavigliazione. Il 15 aprile, venerdì Santo, alle 6.45, ci sarà l’Ufficio di letture e a seguire la processione mattutina del Cristo Morto. Alle 17, la Celebrazione della Passione del Signore e alle 20.30 la processione del Cristo Morto, animata dalle Confraternite alla luce delle fiaccole per i vicoli del centro storico.

Il 16 aprile, Sabato Santo, dalle 22.30, si terrà la Veglia pasquale nella notte Santa nella cattedrale di San Rufino. Il giorno di Pasqua celebrazione, alle 11, nella concattedrale di Nocera Umbra. Le celebrazioni nella cattedrale di San Rufino saranno trasmesse in diretta streaming su Maria Vision (canale 602 del digitale terrestre) e sulla pagina Facebook Diocesi Assisi-Nocera-Gualdo.