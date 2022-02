Papa Francesco: invia 50mila euro a Caritas Vilnius per aiutare i migranti al confine della Lituania

epa09493133 A soldier of Latvian National Armed Forces (NAF) patrols along a new barbed wire fence, donated by the Slovenian Ministry of Defense, on the state border with Belarus in Kraslava region, Latvia, 28 September 2021. This fence will cover the most critical border areas. Since August 10, a total of about 850 people have been reportedly deterred from crossing the state border illegally. According to the officials of Latvia, Lithuania and Poland, the pressure of migrants on the border is organized by Belarus. EPA/VALDA KALNINA

Papa Francesco, attraverso il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, ha inviato un contributo di 50 mila euro in favore di Caritas Vilnius (Lituania), per supportare le attività realizzate a beneficio dei migranti al confine orientale della Lituania. Lo riferisce il bollettino della Sala stampa vaticana diffuso oggi.

In collaborazione con la Nunziatura Apostolica in Lituania, la somma verrà impiegata in opere di assistenza e nell’acquisto di medicinali, prodotti alimentari, vestiti caldi per “alleviare le dure condizioni di vita cui le popolazioni sono sottoposte in questo freddo inverno, accentuate purtroppo anche dal protrarsi della crisi pandemica”.

Questo sostegno è “un’immediata espressione del sentimento di spirituale vicinanza e paterno incoraggiamento che Papa Francesco ha più volte manifestato nel corso degli Angelus domenicali a fine 2021 e inizio 2022 nei confronti di migranti, rifugiati e richiedenti asilo che si trovano in quell’area”.