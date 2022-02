Acli: Roma, il 14 febbraio si presenta il libro “I fili della memoria” con il card. De Donatis

Lunedì 14 febbraio, alle 15.30, nella Sala Poletti del Palazzo Lateranense, in piazza San Giovanni in Laterano 6 a Roma, si terrà la presentazione del libro “I fili della memoria”, un volume scritto da Lidia Borzì e Maria Grazia Fasoli ed edito da Rubbettino Editore, che ripercorre la storia delle Acli di Roma tra testimonianza e visione. Alla presentazione interverranno: il card. Angelo De Donatis, vicario del Papa per la diocesi di Roma e autore della presentazione del libro; Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma e autrice del libro; Maria Grazia Fasoli, studiosa e autrice del libro; Carlo Felice Casula, professore emerito di Storia Contemporanea all’Università Roma Tre; Lanfranco Norcini Pala, direttore di FareBene.info; Emiliano Manfredonia, presidente nazionale Acli. Alcune testimonianze tratte dal libro verranno interpretate da Paolo Mellucci, responsabile area cultura delle Acli di Roma. La presentazione sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube delle ACLI di Roma aps. Il libro rappresenta una vera e propria “banca della memoria” resa possibile grazie alle testimonianze degli aclisti romani storici per ricostruire, senza pretesa di una narrazione lineare e completa, le origini dell’associazione e una memoria documentale che era andata distrutta a causa dell’incendio dell’archivio della storica sede di corso Vittorio Emanuele. Viene narrata una Storia di storie, di trame e intrecci che dal passato arrivano ai nostri giorni con un bagaglio prezioso di valori ed esperienze che identificano le Acli di Roma ancora oggi e guidano i passi dell’associazione verso il futuro.