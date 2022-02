Diocesi: Piazza Armerina, oggi l’ordinazione presbiterale di don Salvatore Crapanzano

Il vescovo di Piazza Armerina ordina oggi un nuovo presbitero. Si tratta di don Salvatore Crapanzano, 56 anni, ex impiegato comunale a Valguarnera, in provincia di Enna. La celebrazione per l’imposizione delle mani del vescovo mons. Rosario Gisana si tiene nella Chiesa Madre di Valguarnera, dove l’ordinando ha svolto la sua esperienza pastorale dopo l’ordinazione diaconale. Figlio unico, cresciuto tra le suore canossiane e un passato nel gruppo giovani di Azione Cattolica, per Crapanzano il primo percorso di discernimento vocazionale, poi interrotto per prendersi cura dei genitori, era iniziato all’età di vent’anni.

Poi l’incarico e la stabilizzazione al Palazzo di Città dove ha lavorato ininterrottamente per 22 anni, fino alle dimissioni per fare rientro in seminario perché “Dio stava scrivendo per me un’altra storia”, racconta a Settegiorni, il settimanale diocesano. “Lasciare un posto di lavoro, in un periodo così difficile, mi sembrò quasi uno sberleffo nei confronti di tanti disoccupati che invece lo desiderano. Ma nella scelta di seguire il Maestro ho trovato la certezza di essere sulla strada giusta. Al cuore di ogni vita comune vissuta nel nome del Signore – conclude – c’è il servizio ai fratelli”.