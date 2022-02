Giornata del malato: diocesi Bologna, domani l’arcivescovo Zuppi celebra la Messa nella basilica di San Paolo Maggiore

Domani, domenica 13 febbraio, alle 15, nella basilica di San Paolo Maggiore, a Bologna, l’arcivescovo card. Matteo Zuppi presiederà la Messa in occasione della Giornata mondiale del Malato, quest’anno dedicata al tema “Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso” (Lc 6,36). Alla celebrazione, proposta dall’Ufficio diocesano per la Pastorale della Salute, Unitalsi Bologna e Centro volontari della sofferenza, sono invitati in particolare i malati e quanti si prendono cura di loro. “Il Vangelo non solo ci parla della visita al malato come necessità – afferma don Francesco Scimé, direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale della Salute – ma come riconoscimento della preziosità della sua presenza nella Chiesa e nella società. Gesù ci ricorda, infatti, che nel malato è presente lui stesso, con tutta la sua grazia portatrice di salvezza. Il tema della Giornata di quest’anno ci invita a metterci accanto a chi soffre in un cammino di carità”.

Domani, alle 18.50, il card. Zuppi parteciperà in collegamento all’incontro “Sinotmi di felicità” dedicato a fidanzati, giovani innamorati e sposi, proposto in occasione della festa di san Valentino dall’Ufficio diocesano per la Pastorale Familiare nell’ambito dell’iniziativa “I volti dell’amore”, una serie di eventi legati alla festa del patrono degli innamorati organizzati in collaborazione con la parrocchia di Santa Maria. Interverranno anche il musicista Marco Voleri e la campionessa di sitting volley Giulia Aringhieri.

Oggi, alle 12, l’arcivescovo presiederà la Messa nella Basilica dei Santi Bartolomeo e Gaetano in memoria di Tancredi e degli altri senza fissa dimora deceduti a causa dell’indigenza. La liturgia è proposta dalla Comunità di Sant’Egidio. Gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle normative anticovid.