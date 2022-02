Amoris laetitia: Santa Sede, il 18 febbraio un congresso sul discernimento

Introdurre al discernimento come stile di vita cristiana ed ecclesiale per favorirne lo sviluppo all’interno delle comunità e nella pastorale familiare, raccogliendo le molteplici sollecitazioni provenienti da Amoris laetitia. Questo è l’obiettivo del congresso Il discernimento: uno stile cristiano di vita organizzato dal Pontificio Istituto Teologico “Giovanni Paolo II” e il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita in collaborazione con la diocesi di Roma per venerdì 18 febbraio.

L’iniziativa rappresenta il secondo appuntamento del ciclo di convegni organizzati in occasione dell’Anno Famiglia Amoris Laetitia, si svolgerà in due sessioni nell’Auditorium “Carlo Caffarra” (Piazza San Giovanni in Laterano, 4) e sarà trasmesso online sul canale Youtube e sul profilo Facebook dell’Istituto in tre lingue: italiano, inglese e francese.

Al convegno interverranno il sottosegretario del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita Gabriella Gambino, il rettore della Pontificia Università Salesiana, Andrea Bozzolo, il direttore dell’Ufficio nazionale per la pastorale della famiglia della Conferenza episcopale italiana, p. Marco Vianelli, il preside del Jp2 Philippe Bordeyne, i docenti dell’Istituto Luca Pedroli, Giovanni Cesare Pagazzi, Vincenzo Rosito, Juan José Pérez-Soba, Maurizio Chiodi, ma anche Alain Thomasset del Centre Sèvres di Parigi, Gilles Routhier dell’Université Laval in Québec, Nicola Reali della Pontificia Università Lateranense, Luca Bressan della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale di Milano, Filippo Aschieri e Domenico Simeone dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ed Emilia Palladino della Pontificia Università Gregoriana di Roma.