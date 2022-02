Convegno Bachelet: Bongiovanni (Confcooperative), “c’è bisogno di una infrastruttura sociale”

“Oggi siamo chiamati a fare scelte che influenzeranno il domani. Parlare di una maggiore inclusione delle donne nel lavoro significa occuparsi di tutte le persone”. Lo ha detto Irene Bongiovanni, presidente di Confcooperative Cultura Turismo Sport, durante il convegno Bachelet. “Il contrasto – dice – fra vita familiare e lavorativa è avvertito da tutti. Il rischio in questi momenti è quello di fare un elenco puntato dei bisogni. Sappiamo che c’è invece bisogno di una infrastruttura sociale”. La responsabilità della cooperativa è “forte”, sostiene, “perché siamo in una fase di trasformazione, serve un nuovo approccio che porti a politiche più inclusive per le comunità”. Chi parla della cura nella politica è Daniela Mazzuconi, già parlamentare. “Dobbiamo – avverte – occuparci della grande malata nel nostro Paese, cioè la politica. Un’altra malata è la democrazia. Ci sono degli elementi che devono essere costantemente posti alla vigilanza e partecipazione delle persone, come la salute e l’ambiente”. “La politica è anche relazione – conclude -, spero che usciti dalla pandemia si torni a parlarci. A me pare che la politica abbia smarrito l’ascolto, viene sconfitta dalla tecnicalità. C’è invece un momento di ascolto che è fondamentale. La politica deve dare risposte ai bisogni che non vengono manifestati, deve avere la sua lungimiranza”.