A Sua immagine: in onda oggi con una storia di coraggio. Domani focus sull’amore e sul matrimonio

Nella puntata di oggi di A Sua Immagine, in onda su Rai Uno dalle 16.05, la conduttrice Lorena Bianchetti incontra una mamma con suo figlio. Una mamma che lotta per salvare la vita a un figlio colpito prima da leucemia, poi dopo due trapianti di midollo osseo, da setticemia che le fa perdere ogni speranza.

Nei giorni delle feste di Natale dà l’addio al suo affetto più caro. Ma lui, Riccardo, si salva pur avendo amputate braccia e gambe. Intanto, la mamma perde il lavoro e con due figli da mantenere non sa come fare. E allora il figlio malato detta una lettera al computer che arriva fino a Papa Francesco e che inaspettatamente lo chiama al telefono e gli promette aiuto. Continua il viaggio de Le Ragioni della Speranza con mons. Dario Edoardo Viganò all’interno del mondo dello sport. Nella puntata de “le Ragioni della Speranza” di oggi, ad accompagnare i telespettatori nel commento al Vangelo ci sarà un atleta straordinaria, appassionata, tenace. Ha vinto praticamente tutto, ad oggi oltre 70 medaglie. Le mancava solo la medaglia olimpica che è arrivata a Tokyo 2020 dove ha scritto una pagina di storia indimenticabile per la ginnastica artistica italiana. Lei è Vanessa Ferrari che racconterà l’emozione di quel momento, il riscatto dopo anni di sacrifici e cadute.

La puntata di domani, in onda dalle 10.30, in vista della festa di san Valentino, sarà dedicata all’amore, ai fidanzati e al matrimonio ponendosi diversi interrogativi: quali sono gli ostacoli che incontrano i giovani oggi? Perché si fa fatica a credere a un amore che superi ogni avversità? Formare una famiglia è ancora un sogno condiviso? Ne parleranno gli ospiti in studio: fra Marco Vianelli, direttore dell’Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia, la psicologa Vera Slepoj, da sempre impegnata nel mondo dei sentimenti e nella psicologia dell’amore. A portare la testimonianza di neo sposi, due giovani sardi, Marco Solinas e Cristina Pani, che non hanno rinunciato a sposarsi meno di un anno fa nonostante le grandi limitazioni della pandemia.

Nel corso della puntata, anche altre testimonianze come quella di due fidanzati di Centocelle che si sposeranno ad aprile e una coppia di anziani sposati da 55 anni. Un piccolo approfondimento verrà dedicato all’X Incontro Mondiale delle Famiglie che si terrà a giugno a Roma coinvolgendo la città eterna in una grande festa.

Come di consueto alle 10.55, dopo il notiziario di “A Sua Immagine” con Paolo Balduzzi, la linea passerà alla Messa, sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla cappella dell’Università del Policlinico Umberto I di Roma. Alle 12, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Francesco da Piazza San Pietro.