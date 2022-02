Giornata del malato: Perugia, domani Messa con personale sanitario e volontari presieduta dal card. Bassetti

La Giornata mondiale del malato sarà celebrata nell’arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve domani, domenica 13 febbraio, alle 18, nella chiesa parrocchiale del quartiere di Santa Lucia del capoluogo umbro. A presiedere la celebrazione eucaristica sarà l’arcivescovo, il card. Gualtiero Bassetti, con la partecipazione di una rappresentanza del personale sanitario e delle associazioni del volontariato ospedaliero e di assistenza socio-sanitaria. Il cardinale si soffermerà sul tema della XXX Giornata – “Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso (Lc 6,36). Porsi accanto a chi soffre in un cammino di carità” -, esortando tutti a questo servizio umano e cristiano verso il prossimo sofferente nel corpo e nello spirito. Quest’anno, come il precedente, a seguito della pandemia, non parteciperanno anziani e malati – comunica l’Ufficio diocesano per la pastorale della salute -, invitando quanti vorranno unirsi nella preghiera da casa o dai luoghi di cura seguendo la diretta streaming della celebrazione eucaristica all’indirizzo www.youtube.com/reginapacispg e per radio, sintonizzandosi sulle frequenze di Umbria Radio InBlu.