Diocesi: Cerignola, mons. Cacucci nominato amministratore apostolico. Mons. Satriano (Bari), “segno di rinnovata stima”

L’arcivescovo di Bari-Bitonto, mons. Giuseppe Satriano, assieme al presbiterio e al popolo di Dio dell’arcidiocesi formula “le sue più vive congratulazioni” a mons Francesco Cacucci per il nuovo incarico affidatogli dalla Santa Sede come amministratore apostolico della diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano. Lo riporta una nota diffusa dall’arcidiocesi di Bari. “Il servizio richiesto è segno di rinnovata stima per il ministero episcopale vissuto, nella nostra arcidiocesi, con impegno e fedeltà. Tutta la Comunità ecclesiale di Bari-Bitonto s’impegna nel pregare affinché la nuova responsabilità affidata a mons. Francesco Cacucci possa ottenere da Dio i frutti sperati”.