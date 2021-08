Gmg Lisbona 2023: la Croce e l’Icona mariana in Polonia per preparare la Giornata

Gmg 2023, la Croce arriva in Polonia

I simboli della Giornata mondiale della gioventù, la Croce e l’icona della Madonna “Salus Populi Romani”, sono in Polonia per il pellegrinaggio di preparazione alla Gmg di Lisbona del 2023. Dal 21 agosto al 1 settembre i simboli della Gmg saranno venerati dai giovani polacchi delle 23 diocesi del Paese. Lo scorso 26 agosto la Croce e l’icona mariana sono stati accolte nel Santuario di Czestochowa dove è stata celebrata una messa presieduta da mons. Wojciech Polak, arcivescovo di Gniezno e Primate di Polonia. All’arrivo della Croce e dell’Icona della Madonna in Polonia, padre Mariusz Wilk, direttore nazionale della Pastorale giovanile presso la Conferenza episcopale polacca, ha espresso la gratitudine dei giovani polacchi per questo pellegrinaggio.