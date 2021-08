“A Sua Immagine”: oggi puntata dedicata a Firenze. Domani focus sulla Perdonanza Celestiniana

Nel viaggio di “A Sua Immagine” attraverso l’Italia “non poteva mancare Firenze, città benemerita della cultura. Culla di quel Rinascimento, che ha aperto le porte ad un’età di cambiamento, dove maturò un nuovo modo di concepire il mondo e se stessi”. Lorena Bianchetti, nella puntata di oggi pomeriggio, alle 15,45, su Rai Uno, “ci porta a conoscere una città capolavoro dell’arte dove si respira ancora il desiderio di elevare la propria vita creando opere che per la loro bellezza sono rimaste intatte nei secoli. Camminare per queste riporta a quel passato, dove per caso potevi incontrare i più grandi artisti che hanno vissuto qui come Michelangelo, Leonardo, Brunelleschi, Raffaello, Dante”.

Quest’anno qui si celebrano due ricorrenze: il 700° anniversario della morte di Dante Alighieri e il 150° anniversario del trasferimento della Capitale del Regno d’Italia da Firenze a Roma (luglio 1871).

Riccione con il suo lungomare fa da cornice alla puntata di questo sabato de “Le Ragioni della Speranza”. Qui don Giordano Goccini, con i suoi giovani amici, incontra un’animatrice Laudato si’ per parlare di cura del Creato e di autenticità.

Il cammino prosegue al Punto Giovane, un oratorio “sui generis”, che “integra nel suo progetto una vera e propria casa, all’interno della quale si vivono convivenze di qualche giorno e relazioni interpersonali tra ragazzi della stessa età, custodite dalla presenza continua di educatori adulti”.

La puntata in onda domani, domenica 29, alle 10,30, prende spunto dalla Perdonanza Celestiniana, l’evento che rievoca l’indulgenza concessa da Papa Celestino V, alla fine del XIII secolo, per chi, dopo confessione e comunione, fosse entrato nella basilica di Collemaggio all’Aquila.

La puntata sarà occasione per comprendere meglio la figura di Celestino V, il Papa del “gran rifiuto” citato da Dante, ma anche eremita e poi santo. Ma sarà anche il punto di partenza per una riflessione sul senso della confessione e del perdono, atti così significativi per la pratica e la morale cristiane. A parlare del tema, con Lorena Bianchetti, saranno il teologo Marco Tibaldi e lo storico Massimo Carlo Giannini0.

Alle 10.55, dopo il notiziario di “A Sua Immagine” con Paolo Balduzzi, la linea passerà alla santa messa, sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla chiesa Sant’Antonio Abate in Olmo al Brembo (Bergamo), con la regia di Gianni Epifani e il commento di Orazio Coclite. Alle 12, come ogni domenica, sarà trasmesso l’Angelus recitato da Papa Francesco da piazza San Pietro.