Diocesi: Lecce, domani festeggiamenti in onore dei santi patroni

Domani 29 agosto, ultimo atto dei festeggiamenti religiosi in onore dei santi patroni della città e della diocesi di Lecce con la messa vespertina di ringraziamento nella cattedrale di Lecce presieduta dal vescovo emerito di Rrëshen, mons. Cristoforo Palmieri. Lo rende noto l’arcidiocesi che in un comunicato ricorda come le celebrazioni non finiranno domani ma proseguiranno fino al 26 agosto 2022 in virtù dello speciale Anno Santo Oronziano indetto dall’arcivescovo Michele Seccia per i duemila anni dalla nascita di Oronzo, il primo vescovo e il primo martire cristiano della Chiesa di Lecce. La messa di ringraziamento sarà trasmessa in diretta alle 19 su Portalecce (pagina Fb), su Telerama (canale 12) e su Telesalento (canale 73). Il calendario degli eventi dell’anno giubilare, non appena ultimato dalla commissione presieduta dall’arcivescovo e coordinata da don Michele Giannone, sarà presto pubblicato sul sito internet della diocesi e sulle pagine di Portalecce. Resi noto nel frattempo gli orari di apertura della Porta Santa delle due chiese giubilari (la cattedrale e il santuario di Sant’Oronzo fuori le mura) nei quali si può vivere il cammino penitenziale: in cattedrale, ogni giorno feriale dalle 8 alle 9 e dalle 18.30 alle 20.30 mentre la domenica dalle 10.30 alle 12.30 oltre che la sera come di consueto. Il santuario diocesano, invece, è aperto ogni domenica nel tempo estivo dalle 17 alle 19.