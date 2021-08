Diocesi: Vittorio Veneto, padre Spessotto sarà beatificato il 22 gennaio 2022

La celebrazione di beatificazione di padre Cosma Spessotto si terrà il 22 gennaio 2022 a San Salvador. Nella stessa celebrazione saranno portati agli onori degli altari anche il gesuita padre Rutilio Grande e i due compagni laici Manuel Solórzano e Nelson Rutilio. Presiederà l’eucaristia, in rappresentanza di Papa Francesco, il card. Gregorio Rosa Chavez, vescovo ausiliare di San Salvador. È quanto riporta il settimanale della diocesi di Vittorio Veneto, “L’Azione”, che cita a sua volta un comunicato della Conferenza episcopale di El Salvador, diramato da p. Antonio Spadaro, direttore de “La civiltà cattolica”. Padre Cosma Spessotto, originario di Mansuè, missionario in Salvador dove operò per trent’anni e dove venne assassinato il 14 giugno 1980, diventa così il primo beato martire della diocesi di Vittorio Veneto. “E diventa – si legge nel settimanale – la figura simbolica che meglio può rappresentare il convinto, generoso impegno missionario che caratterizza la storia della Chiesa locale, con tanti sacerdoti, religiosi e laici che hanno svolto il loro servizio in tanti e tanti luoghi diversi dei cinque continenti, alcuni anche perdendo la vita per incidenti o malattie”. In diocesi ci sono vari segni della presenza di padre Spessotto: “nel santuario della Madonna dei Miracoli di Motta di Livenza in una teca sono custoditi il messalino bagnato dal sangue di padre Cosma e il suo crocifisso di missionario. Sia nella chiesa di Mansuè che in quella di Basalghelle vi sono, in evidenza, immagini di padre Cosma”.