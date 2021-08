Diocesi: Acireale, concorso per la ricostruzione post sisma 2018 della chiesa di Pennisi

La Struttura Commissariale, in collaborazione con la diocesi di Acireale, tre anni dopo il sisma del 26 dicembre 2018 che ha colpito i centri abitati dell’Area Etnea, ha indetto un concorso pubblico che prevede l’elaborazione di “una proposta progettuale per l’intervento di ristrutturazione e restauro della chiesa Santa Maria del Carmelo di Pennisi (fraz. di Acireale), fortemente compromessa dalla scossa”. Lo rende noto la stessa diocesi siciliana. La chiesa oggetto del concorso e simbolo del sisma, è “centro principale di aggregazione e coesione della comunità locale acese”. Il concorso, rivolto ad architetti e ingegneri, è inteso “come salvaguardia della costruzione sopravvissuta al sisma, mediante operazioni di consolidamento delle strutture e di conservazione delle superfici decorate e non”. Gli elaborati di progetto per il primo grado potranno essere inviati, attraverso il sistema automatico, a partire dalle 24.00 del 6 settembre 2021 e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 05/10/2021. “Oggi, passeggiando nella zona acese – afferma mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale – numerosi sono i cantieri della ricostruzione aperti, grazie anche ai contributi 8xmille della Cei. Il concorso pubblico è segno di conforto e speranza che la ricostruzione partirà anche per la chiesa di Pennisi, riferimento di una comunità, con forza colpita, che ha perso anche casa e lavoro. Si auspica che tutto possa presto tornare alla normalità”.