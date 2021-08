Diocesi: Foligno, oggi pomeriggio l’ingresso del nuovo vescovo, mons. Sorrentino

Ingresso nella diocesi di Foligno del nuovo vescovo, mons. Domenico Sorrentino. Nella chiesa di San Giacomo è tutto pronto per accogliere ogi pomeriggio il pastore della diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, che “in persona episcopi” guiderà anche la diocesi di Foligno-Spello-Valtopina. Prima di arrivare a Foligno, fanno sapere dalla diocesi umbra, il nuovo vescovo farà tappa nella chiesa di Santa Lucia nella frazione di Capitan Loreto, a Spello. Seguirà la visita nella struttura d’accoglienza della Caritas regionale, il “Germoglio Meraviglioso”, nella periferia di Foligno e poi l’arrivo in centro storico. Dopo aver incontrato le istituzioni nella piazza della Repubblica, mons. Sorrentino si recherà nella cripta di San Feliciano per un momento di preghiera e visiterà le tombe dei vescovi folignati. Infine, l’arrivo nella chiesa di San Giacomo per la celebrazione, (ore 18), cui prenderà parte anche mons. Gualtiero Sigismondi, che lascia la carica di amministratore apostolico della diocesi di Foligno per occuparsi a tempo pieno della diocesi di Todi-Orvieto. Presenti anche le autorità civili, militari e religiose. L’insediamento del vescovo Sorrentino sarà trasmesso in diretta streaming attraverso i mezzi di comunicazione della diocesi sul canale YouTube di Radio Gente Umbra e sulla pagina Facebook di Rgunotizie.it.