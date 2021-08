Diocesi: Cuneo e Fossano, dal 30 agosto al 1° settembre pellegrinaggio sinodale a Roma guidato del vescovo Delbosco

Sarà il pellegrinaggio a Roma, in programma dal 30 agosto al 1° settembre, a chiudere il ciclo di proposte promosse dalle diocesi di Cuneo e Fossano per preparare le Assemblee sinodali che prenderanno il via dopo la pausa estiva. Dopo quelli a Sant’Anna di Vinadio (10 luglio) e Cussanio di Fossano (31 luglio), sarà dunque la Capitale della cristianità la meta del pellegrinaggio: terza tappa “per approfondire la conoscenza reciproca tra i sinodali, per creare lo spirito di gruppo, per pregare e ricevere ispirazioni”.

Guidati dal vescovo di Cuneo e Fossano, mons. Piero Delbosco, i pellegrini partiranno alle prime ore del 30 agosto verso Roma. La giornata del 31 sarà interamente “dedicata alla conoscenza della Santa Sede e della riforma in atto nella Chiesa universale”. Dopo la messa presieduta dal vescovo nella basilica di Santa Maria in Trastevere, sono in programma diversi incontri. In mattinata quello con il Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale e con la Commissione Vaticana Covid-19 (con mons. Augusto Zampini, presso palazzo San Calisto), mentre nel pomeriggio prima con il Dicastero per la Comunicazione (con mons. Lucio Adriano Ruiz, presso la Sala Stampa della Santa Sede) e con il card. Mario Grech, segretario generale del Sinodo dei vescovi. A metà giornata, la visita guidata ai Giardini Vaticani. La giornata di mercoledì 1° settembre si aprirà con la celebrazione eucaristica nella basilica di San Pietro con il vescovo Delbosco presso l’altare della tomba di Pietro. Poi i pellegrini parteciperanno all’Udienza generale con Papa Francesco. Nel primo pomeriggio la partenza con arrivo a Cuneo previsto per la tarda serata.