Croazia: a Petrinja il terzo Festival della gioventù croata

Croazia, via Crucis a Sisak

Si è aperto ieri (fino a domani) a Petrinja, la città maggiormente colpita dal terremoto della fine di dicembre 2020, il terzo Croatian Youth Festival, il festival della gioventù croata, dal titolo “E tu fermati ora per annunciare la parola di Dio”. L’evento è organizzato dalla Legio Mariae e dalla diocesi di Sisak. Testimonianze, catechesi, confessioni, liturgie e tempi di festa sono i punti cardine del programma che ha visto, in apertura, i saluti dei responsabili organizzativi. Tra le riflessioni proposte anche quella su san Giuseppe, in occasione dell’anno a lui dedicato. La Via Crucis ha chiuso la prima giornata. Significativo il fatto che la croce è stata costruita con legno di case distrutte dal sisma e che le stazioni sono state allestite tra le macerie della zona più colpita della città. Il testo della Via Crucis è stato scritto dai membri della Legio Mariae che hanno riportato la loro esperienza durante il terremoto del 29 dicembre 2020. Il programma di oggi prevede la messa con il vescovo di Sisak, mons. Vlado Košić, un concerto di musica spirituale. Il programma può essere seguito tramite i profili Facebook e Youtube di Mladifest Croatia e anche tramite Maria vision television.