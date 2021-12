Giovanni Paolo I beato: il 4 settembre 2022 il rito presieduto dal Papa. Mons. Moraglia (Venezia), “prepariamoci raccogliendone l’eredità spirituale e pastorale”

“Siamo grati a Papa Francesco e accogliamo con vera gioia la notizia che il prossimo 4 settembre, a Roma, in San Pietro, sarà beatificato Albino Luciani, indimenticato patriarca di Venezia e Sommo Pontefice della Chiesa universale”. Così mons. Francesco Moraglia, patriarca di Venezia, ha commentato la notizia della data della beatificazione del suo predecessore (Luciani fu patriarca di Venezia dal 1969 al 1978). Giovanni Paolo I sarà beatificato in San Pietro da Papa Francesco domenica 4 settembre 2022.

“La santità – ha scritto mons. Moraglia – è il dono più grande che, come discepoli del Signore, possiamo ricevere ed offrire; per questo, come Chiesa che è in Venezia, prepariamoci a vivere questo evento di grazia – nel contesto del cammino sinodale – raccogliendo l’eredità spirituale e pastorale che Giovanni Paolo I ci ha lasciato”. “Cresciamo nell’umiltà, nella letizia, nella conversione, in ascolto a quanto il Signore suscita e chiede oggi a ciascuno di noi e alle nostre comunità ecclesiali”, ha concluso il patriarca.