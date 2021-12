Diocesi: mons. Savino (Cassano all’Jonio) alle famiglie, “superare le difficoltà ripercorrendo le cose belle e buone che si sono vissute”

“Urge che le famiglie, pur nelle tante difficoltà e fatiche, ritrovino lo stupore che consente di superare e oltrepassare le tante difficoltà. Quando si vivono momenti drammatici, è possibile rigenerarsi ripercorrendo la memoria delle cose belle e buone che si sono vissute e condivise, perché anche le ferite familiari diventino feritoie di grazia”. Lo ha detto ieri il vescovo della diocesi di Cassano all’Jonio, mons. Francesco Savino, nel corso dell’omelia tenuta dal per la celebrazione della santa messa, in occasione della solennità della Sacra Famiglia, nella cattedrale della città. “Eppure, passano giorni, settimane – ha rimarcato –, talvolta anche mesi interi, senza pregare, senza leggere il Vangelo, senza avvertirne la necessità. Dimenticare Gesù, trascurare la relazione con Lui, non pregare, ci rende cristiani senza entusiasmo, incapaci di testimonianza”. Mons. Savino ha invitato a pregare affinché le famiglie si affidino sempre al Signore che “non si arrende mai davanti alle difficoltà” e “ci indica continuamente come ricevere il Suo amore per donarlo in reciproci gesti di sollecitudine, attenzione e cura”.