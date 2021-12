Denatalità: De Palo (Forum Famiglie), “quella sollevata dal Papa è la nuova questione sociale”

foto SIR/Marco Calvarese

“Quella che ha sollevato ieri il Papa è la nuova questione sociale ed è la grande battaglia alla quale stiamo dedicando la nostra vita”. Lo ha detto al Sir Gianluigi De Palo, presidente del Forum delle associazioni familiari, commentando le parole di Papa Francesco all’Angelus di ieri sull’inverno demografico che sta vivendo l’Italia. “Una preoccupazione vera, almeno qui in Italia – ha ammonito il Papa -: l’inverno demografico. Sembra che tanti hanno perso l’aspirazione di andare avanti con figli e tante coppie preferiscono rimanere senza o con un figlio soltanto. Pensate a questo, è una tragedia”. “Abbiamo organizzato e riorganizzeremo gli Stati generali della natalità, perché questo è un problema che riguarda non soltanto il mondo della politica, ma anche quello delle imprese, delle banche, dei sindacati e tutta la società in generale – ha sottolineato De Palo -. Se crolla la natalità crolla tutto”. “Il Papa, come sempre, ha anticipato i tempi facendo un appello accorato. Il mondo della politica troppo spesso commenta i dati senza poi prendere nessun impegno. Adesso, però siamo in una fase in cui conosciamo la teoria, ma dobbiamo trasformarla in concretezza. Non possiamo recuperare tutto – ha concluso -, ma siamo ancora in tempo per invertire la tendenza”.