Diocesi: Acireale, domani premiazione del progetto di restauro della chiesa di Pennisi

Si svolgerà domani, martedì 28 dicembre, alle 17, nella sala convegni “Alice Anderhub” dell’Aias ad Acireale la cerimonia di premiazione del concorso di progettazione per l’intervento di ristrutturazione e restauro della chiesa parrocchiale Santa Maria del Carmelo di Pennisi, frazione di Acireale (Ct), danneggiata dal terremoto del 26 novembre 2018. Aprirà e concluderà i lavori mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale.

Sarà possibile conoscere, così, il progetto vincitore direttamente dalla voce dei progettisti. Il sisma danneggiò gravemente la chiesa di Pennisi. Dopo attenta analisi dei danni subiti e un confronto con la comunità, le istituzioni e le associazioni locali, il responsabile unico di progetto Rosario Arcidiacono ha deciso di affidare l’intervento di progettazione attraverso un “concorso di progettazione” indetto a settembre, in quanto il “tema da affrontare era particolarmente difficile ma nello stesso tempo stimolante e interessante sotto il profilo degli interventi strutturali ed architettonici da mettere in campo”. “Numerose sono le aree che sono state colpite dal terremoto ed il mio primo pensiero – dichiara il vescovo Raspanti – va a quanti hanno subito danni strutturali, perdendo casa e lavoro. Questo concorso, che palesa l’inizio della ricostruzione della chiesa di Pennisi, è segno di rinascita della comunità. È importante che i cittadini rientrino nelle loro abitazioni e facciano ripartire le attività produttive. Infatti è necessario che essi ritornino ad abitare in sicurezza il proprio paese. Abbiamo il dovere, allo stesso tempo, di tutelare il patrimonio storico, artistico, culturale e sociale”. “Il progetto vincitore – sostiene il parroco don Samson Socorro Fernandes – non ha tralasciato le preesistenze, nel rispetto del legame consolidatosi nel tempo fra la chiesa e gli abitanti del paese”.