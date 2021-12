Diocesi: Lucca, domani presentazione dell’iter dei restauri del Volto Santo

È in programma per la mattinata di domani, martedì 28 dicembre, la presentazione dell’iter previsto dei restauri del Volto Santo, l’effige lignea più antica dell’Occidente, simbolo della Chiesa e della città di Lucca. Alla conferenza stampa, ospitata dalle 11.30 nella cattedrale di San Martino in Lucca, interverranno mons. Paolo Giulietti, arcivescovo di Lucca, don Marco Gragnani, rettore della cattedrale, Alessandro Tambellini, sindaco di Lucca, Luca Menesini, presidente della Provincia di Lucca, Marcello Bertocchini, presidente della Fondazione Cassa di risparmio di Lucca, Angela Acordon, soprintendente all’Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara, Marco Ciatti, soprintendente dell’Opificio Pietre dure, e Sandra Rossi, direttore dei lavori per l’Opificio Pietre dure.