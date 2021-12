Diocesi: Ugento, stasera gli universitari incontrano online Felice e Buttiglione

La diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca, il Centro pastorale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e la parrocchia “Maria Ss. Ausiliatrice” di Taurisano organizzano per il secondo anno consecutivo in via telematica, a causa del Covid-19, l’incontro con gli universitari della diocesi. L’appuntamento è per lunedì 27 dicembre, alle 20, in diretta streaming sul canale YouTube “Parrocchia Maria Ausiliatrice” di Taurisano.

Dopo una introduzione dell’assistente pastorale dell’Ateneo di Roma, don Luca De Santis, interverranno Rocco Buttiglione, professore di Filosofia all’Istituto di Filosofia Edith Stein di Granada (Spagna) sul tema “Alle radici del magistero di Papa Francesco”; Flavio Felice, professore ordinario di Storia delle dottrine politiche, all’Università del Molise sul tema “Il pianeta che vogliamo: conclusione e prospettive della Settimana sociale dei cattolici”. Concluderà il vescovo diocesano, mons. Vito Angiuli. “Saremo chiamati a riflettere insieme su due temi che stanno segnando la storia della Chiesa e che susciteranno l’interesse dei ragazzi”, dichiara don Luca De Santis.