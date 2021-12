Diocesi: Prato, a tre aziende il premio “Stefanino d’oro”, “riconoscimento morale” ad aziende del territorio

Bb spa, Marini Industrie e Manifattura Igea sono le tre aziende vincitrici della dodicesima edizione del Premio Santo Stefano. Lo ha annunciato il vescovo di Prato, mons. Giovanni Nerbini, al termine del pontificale celebrato ieri in cattedrale. Come da tradizione nel giorno del santo patrono della città viene assegnato lo Stefanino d’oro, il riconoscimento consegnato a chi è capace di fare impresa con successo nel rispetto delle regole e della concorrenza, spiega un comunicato. Quest’anno i premiati sono una azienda meccanica e due del comparto tessile. “Si tratta di un riconoscimento morale che vuole valorizzare quelle imprese e i suoi lavoratori che credono nei valori del lavoro declinati secondo il motto del premio: scienza, coscienza e innovazione”, ha detto mons. Nerbini al momento della proclamazione.

La Bb di Marco Bartoletti, la cui famiglia è originaria di Montepiano, ha sede a Calenzano e realizza accessori in metallo – dai bottoni alle borse – per i grandi brand mondiali della moda. Da tempo il suo modello di impresa viene definito inclusivo perché mette al centro la persona. Tra i lavoratori infatti c’è un’alta percentuale di dipendenti diversamente abili, tra cui autistici, che supera il 30% della forza lavoro.

Marini Industrie di Riccardo e Roberto Marini ha quasi ottanta anni di storia all’interno del distretto tessile pratese. Nella sede di Montemurlo si progettano tessuti per abbigliamento femminile e maschile per i grandi marchi della moda internazionale. La produzione è realizzata da terzisti attraverso un indotto di 250 persone.

Nata nel 1964, la Manifattura Igea di Stefano Borsini, Giovanni Bombardieri e Guido Innocenti si trova a Prato in via delle Pollative. Oggi è una delle più importanti e conosciute industrie di filati per maglieria del distretto pratese. Negli ultimi tempi Igea ha aumentato la propria capacità produttiva riuscendo a minimizzare l’impatto ambientale dei propri sistemi senza alterare la qualità dei prodotti.

La cerimonia di consegna degli “Stefanini” si terrà sabato 12 febbraio.