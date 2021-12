Croazia: mons. Lingua (nunzio) in visita alla Casa di Sant’Antonio per salutare i poveri riuniti per il pranzo natalizio

Foto Frati Zagabria Croazia

Visita “inattesa e gradita” del nunzio apostolico in Croazia, mons. Giorgio Lingua, alla Casa di Sant’Antonio, struttura caritativa del Convento dello Spirito Santo tenuto dai francescani conventuali a Zagabria. Il nunzio ha salutato gli ospiti della casa che dagli anni ’90 offre aiuto ai poveri che nella capitale croata. Il numero dei bisognosi cresce di numero a causa della pandemia e del sisma di un anno fa. I pasti serviti nella mensa ogni giorno sono passati da 300 a 400.

Il coordinatore della Casa, padre Vladimir Vidović, ha detto che “tutti hanno diritto di sentirsi amati nel giorno di Natale e che questa visita del nunzio apostolico è un grande sostegno e una esortazione a restare vicino ai poveri e continuare anche in futuro a stare vicino a loro”. Continua in questi giorni l’iniziativa “Pasto per pasto” per raccogliere fondi per garantire i pasti a più di 400 persone.