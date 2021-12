Diocesi: Agrigento, l’arcivescovo Damiano ai funerali della piccola Ginevra morta nell’incendio di casa a Palma di Montechiaro. “Guardare oltre le cose visibili”

“Siamo qui radunati per fissare lo sguardo non sulle cose visibili ma su quelle invisibili; gettare gli occhi del cuore oltre le porte dello spavento supremo e contemplare la piccola Ginevra giocosa nell’armonia Trinitaria”. Lo ha detto l’arcivescovo di Agrigento, mons. Alessandro Damiano, nell’omelia pronunciata durante i funerali della piccola Ginevra Manganello, morta nell’incendio di casa sua a Palma di Montechiaro, il 21 dicembre scorso.

Davanti alla piccola bara bianca posta al centro del presbiterio, il presule ha ribadito che “non è facile”. “La separazione tragica da una figlia, da un figlio è una esperienza contro natura e segna un prima e un dopo nella vita di ogni genitore. Impariamo – ha esortato i presenti ai funerali – dalla Beata Dei Genetrix Maria, la madre del Signore che in questi giorni contempliamo, stupita, con il bimbo Gesù tra le braccia, e che ritroviamo sotto la croce da dove colui che aveva portato in grembo pendeva. Il silenzio di Maria è più eloquente di tanti discorsi. È un silenzio urlante e allo stesso tempo contemplativo del mistero vita/morte che la supera, che ci supera”.