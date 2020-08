Tavola valdese: per coronavirus salta il Sinodo delle Chiese valdesi e metodiste. Programma online dell’evento ricco di appuntamenti

Il Sinodo delle Chiese valdesi e metodiste che ogni anno si svolge alla fine di agosto, quest’anno non ci sarà a causa delle note vicende legate all’emergenza Covid-19. “Il Sinodo non c’è, ma le chiese valdesi e metodiste ci sono con la loro storia e il loro impegno variegato da Nord a Sud”, sottolinea la moderatora della Tavola valdese Alessandra Trotta nel video che invita a seguire (in presenza oppure online) gli eventi organizzati “nei luoghi del Sinodo, nelle date del Sinodo, ma senza il Sinodo”. Incontri, mostre, concerti, film e anche fumetti animeranno la settimana dal 24 al 30 agosto a Torre Pellice, il cuore delle Valli Valdesi. Un ricco programma di eventi che sarà preceduto, dal 21 al 23 agosto, da un‘edizione particolare di Torre di Libri. Lunedì 24 agosto, ci sarà un dibattito alla Casa Valdese dal titolo “Affinché lo lavorasse e lo custodisse. La giustizia sociale e ambientale per la costruzione del post Covid”, con interventi video di David Sassoli, presidente del Parlamento europeo e di Elly Schlein, vicepresidente dell’Emilia Romagna, Vittorio Cogliati Dezza (Legambiente) e Valdo Spini (Circolo Rosselli). Il tutto moderato da Claudio Paravati e Ilaria Valenzi (Confronti), mentre le conclusioni sono affidate alla moderatora della Tavola valdese, Alessandra Trotta.

Martedì 25 agosto, alle 17.30, si terrà l’incontro “Invisibili ma necessari. Immigrati e lavoro agricolo. Le iniziative delle chiese evangeliche”, organizzato da Mediterranean Hope, programma rifugiati emigranti delle Federazione delle Chiese evangeliche in Italia (Fcei), con la collaborazione della Diaconia valdese. All’appuntamento parteciperanno Maurizio Ambrosini, sociologo, Sara Manisera, giornalista. A conclusione, domenica 30, nel pomeriggio saranno presentati i progetti Otto per mille per l’emergenza Covid-19, quindi i saluti della moderatora Trotta.