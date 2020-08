Carta di Leuca: Alessano, stasera in streaming l’incontro su “La solidarietà si fa impegno” dalla tomba di don Tonino Bello

Un incontro in diretta streaming sul tema: “La solidarietà si fa impegno”, da Alessano, dalla tomba di don Tonino Bello. Lo organizza stasera, alle 19, la fondazione Parco culturale ecclesiale “Terre del Capo di Leuca – De Finibus Terrae”, in preparazione all’evento: “#cartadileuca2020 – Mediterraneo, una rete di solidarietà”. Sarà trasmesso sul sito, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della Carta di Leuca.

Dopo gli altri tre incontri virtuali, che si sono svolti da vari luoghi di Alessano, il 17, il 24 e il 31 luglio, sempre con tema: “La solidarietà”, il quarto e ultimo degli appuntamenti propedeutici a “Carta di Leuca 2020”, si svolgerà da un luogo visitato annualmente da migliaia di devoti e divenuto famoso nel mondo, anche perché raggiunto da Papa Francesco, il 20 aprile 2018, in occasione del 25° dies natalis del servo di Dio.

Sarà possibile ascoltare, grazie a immagini d’epoca, le parole profetiche di don Tonino Bello, commentate dai luoghi storici della cittadina di Patù dalle due giovanissime guide, già intervenute nei precedenti tre appuntamenti. A seguire, il piccolo “don Tonino Bello”, percorrendo il “Sentiero della Pace”, condurrà i partecipanti all’appuntamento a conoscere l’ultima dimora del vescovo di Molfetta.