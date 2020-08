Scuola: Kaladich (Fidae), “non possiamo mollare. Fare memoria di quanto ha caratterizzato gli ultimi mesi”

“Non possiamo mollare. Fare memoria di quanto ha nno caratterizzato gli ultimi mesi”. L o ha detto Virginia Kaladich, presidente nazionale della Fidae, in apertura del webinar dal titolo “Memoria e profezia – la scuola cattolica radicata nel passato, protesa verso il futuro”, organizzato dalla Federazione in occasione dei 100 anni dell’Istituto Gonzaga di Palermo. “Cosa fa una scuola cattolica? – ha chiesto Kaladich -. Forma per uno specifico: saper coniugare fede, cultura e vita. Con il ‘Gonzaga’ oggi vogliamo ricordare tutte le scuole cattoliche per la fedeltà e la sfida di voler crescere le generazioni”. La Fidae ha presentato due volumi realizzati nei mesi successivi al lockdown. Si tratta de “Le buone pratiche” messe in campo dalle scuole cattoliche e delle linee guida per la scuola 2020-2021 “passate al vaglio dell’Uni, applicabili in tutte le realtà del sistema istruzione e i centri di formazione professionale” come ha annunciato la presidente . “La scuola che inizierà da settembre 2020 sarà nuova – ha aggiunto – , dobbiamo saper leggere i segni dei tempi con risposte significative. Il nostro intento è rilanciare e fare profezia. La scuola cattolica ripete quello che è stato lo slogan nei mesi scorsi: #vogliamofarescuola, consapevoli delle sfide, facendo tesoro dell’esperienza maturata e della rete creata con gli enti pubblici”. “Il sistema pubblico di istruzione è formato da scuola statale e paritaria, gli insegnanti delle paritarie abbiano piena cittadinanza nel sistema. Solo così daremo piena libertà ai genitori. Radicati nel passato vogliamo guardare al futuro con dignità di scuola”.