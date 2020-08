Coronavirus Covid-19: Uciim ai partiti, “basta polemiche e divisioni. Solo uniti si può rinascere”

Un appello a tutti i partiti politici perché solo uniti si può “rinascere”. A lanciarlo è l’Uciim (Unione cattolica italiana insegnanti, dirigenti, educatori, formatori), che sul proprio sito ha creato l’area dedicata “Uniti per rinascere” per sostenere docenti, dirigenti, studenti e famiglie. nel post-Covid19. “Stiamo vivendo un momento storico inimmaginabile, pervaso da un ‘nemico invisibile’ che ha stravolto la società intera”, si legge nell’appello che valorizza l’unità come “strada da seguire per rinascere”

“Non le polemiche, non le divisioni politiche o peggio di partiti avversi! Non è il momento di mire al potere, se non vogliamo soccombere tutti. Fermatevi! Non servono contrasti animosi né velenose diatribe: essi in questi nostri giorni distruggono più del Covid stesso”, l’invito rivolto ai diversi schieramenti. ” Non serve la ricerca di consensi politici con subdole speculazioni. Serve una ‘speculazione’ alta basata su principi umani universali, una riflessione responsabile, generosa e altruista sul ruolo di ‘servizio’ cui ciascuno è chiamato in corretta ed equilibrata corresponsabilità con altri. Serve il vicendevole rispetto, l’ascolto, la comune ricerca delle strategie per fermare il virus e risollevare la persona, l’economia, la società. Servono discussioni democratiche, proposte concretamente praticabili e fattivi contributi positivi”. “Serve essere uniti per nascere senza senza colori partitici – conclude l’associazione -. l’Uciim c’è. Insieme ce la faremo”.