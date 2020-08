Diocesi: Catanzaro-Squillace, dal 31 agosto convegno pastorale “Che cosa è l’uomo?”

“Che cosa è l’uomo?”. Questo il tema del convegno pastorale promosso dalla diocesi di Catanzaro-Squillace, che si terrà dal 31 agosto al 2 settembre nel santuario di Torre di Ruggiero. “Alla luce del recente Documento della Pontificia Commissione Biblica del 2019, che riprende il tema della complessità della Divina Rivelazione riguardante l’uomo e la figura umana – si legge in una nota – i relatori, interrogando la Sacra Scrittura e il Magistero, aiuteranno i presbiteri ed i fedeli laici a rileggere il documento ripercorrendo una visione globale del progetto divino dalla Creazione alla Redenzione”. L’itinerario di antropologia biblica delle tre giornate, introdotte dall’arcivescovo diocesano, mons. Vincenzo Bertolone, inizierà alle 9.30 con la celebrazione della liturgia delle ore.

Le tre tematiche “L’essere umano: una creatura amata da un Creatore”, “L’amore fraterno: una umanità chiamata alla comunione” e “Libertà, peccato e grazia” saranno affidate al prof. Pasquale Giustiniani, al prof. don Gaetano di Palma, al prof. don Luca Mazzinghi e a don Angelo Fusto. A seguire l’approfondimento in aula con la discussione con i relatori.

Le tre mattinate di studio si concluderanno il 2 settembre, alle 11.30, con la concelebrazione eucaristica presieduta da mons. Bertolone.

Sempre nei tre giorni a Torre di Ruggiero, riproponendo sempre il tema “Chi è l’uomo”, nel pomeriggio l’arcivescovo incontrerà i catechisti della diocesi per dare delle indicazioni pratiche per il nuovo anno pastorale.